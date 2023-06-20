Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
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