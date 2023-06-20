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Siyaset Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Siyaset

Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-06-20 15:04:00 -
Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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