  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi teklifine cevap verdi
Gündem

Erdoğan, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi teklifine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmada MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM'nin yapısı değişmelidir teklifine yanıt verdi. Erdoğan, Parlamento'nun konuyla ilgili adım atması durumunda seve seve katılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:24:00 - 2020-10-01 16:28:38
Erdoğan, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi teklifine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM teklifine yanıt verdi. Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.Azerbaycan-Ermenistan çatışması, HDP’ye yapılan terör operasyonları, Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesiyle ilgili yaptığı teklif gibi birçok önemli konulara değindi.

AYM'nin yapısı değişiyor mu?

Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." ifadelerini de değerlendirdi. Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada ,son dönemlerde verdiği kararlarla sık sık tartışmalara neden olan Anayasa Mahkemesiyle ilgili çıkışta bulunarak hükümete, 'yeni hükümet sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.' teklifinde bulunmuştu.

Bahçeli'den hükümete yeni teklif
Bahçeli'den hükümete yeni teklif

Siyaset

Bahçeli'den hükümete yeni teklif

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serdar-1.

Bahçeli derdin ne?
  • Yanıtla
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!
Siyaset

Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü olan ABD, Rusya ve Fransa’ya, Azerbaycan – Ermenistan gerilimindeki tutumları nedeniyle tepki gösterdi...
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay