Erdoğan, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi teklifine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM teklifine yanıt verdi. Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.Azerbaycan-Ermenistan çatışması, HDP’ye yapılan terör operasyonları, Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesiyle ilgili yaptığı teklif gibi birçok önemli konulara değindi.

AYM'nin yapısı değişiyor mu?

Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, “Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." ifadelerini de değerlendirdi. Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada ,son dönemlerde verdiği kararlarla sık sık tartışmalara neden olan Anayasa Mahkemesiyle ilgili çıkışta bulunarak hükümete, 'yeni hükümet sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.' teklifinde bulunmuştu.