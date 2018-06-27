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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sona erdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:45
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sona erdi.

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk kez bir araya geldi.

Beştepe'de gerçekleşen basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı ve 40 dakika sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tahmin ediliyor.

Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:45
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Devlet Bahçeli
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  5. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • Ali HaydarAli Haydar8 sa önce
    HAYIRLAR GETİR YA RABBİ.
  • kayıkayı11 sa önce
    ohh ohhh kıskananlar çatır çatır çatlasınlar.rabbim aralarına nifak sokmaya çalışanlardan esirgesin.AMİİİİİNNNNNN.
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