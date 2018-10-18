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Erdoğan-Bahçeli arasında EYT mutabakatı! Detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye erken yaşta emeklilik düzenlemesine neden karşı olduğunu anlattı. Bahçeli, aynı görüşte olduğunu söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:56
Erdoğan-Bahçeli arasında EYT mutabakatı! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Erken yaşta emeklilik

Buna göre; görüşmede iki lider erken yaşta emeklilik konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Erdoğan, bu konuda yasal düzenleme yapılmasının devleti zor duruma düşürebileceğini anlattı.

Bahçeli de aynı görüşte

MHP Lideri, eldeki verileri değerlendirerek Başkan Erdoğan ile aynı fikirde olduğunu belirtti.

750 milyar liralık maliyet

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, erken yaşta emeklilik için yeni bir düzenleme yapılması durumunda 6 milyondan fazla kişinin bundan yararlanacağını ve devlete yıllık maliyetinin 26 milyar, toplamda ise 750 milyar lirayı bulacağını söylemişti:

"Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor.

Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum.

Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:56
  1. Devlet Bahçeli
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Erken yaşta emeklilik
  4. EYT mutabakatı
  5. kritik görüşme

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