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Siyaset Erdoğan, Babacan'ın tanımını yaptı: Boş teneke!
Siyaset

Erdoğan, Babacan'ın tanımını yaptı: Boş teneke!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt mitinginde yaptığı konuşmasında IMF borçlarının bitirilmesi konusunda sürekli kendini ön plana çıkaran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ‘boş teneke’ göndermesinde bulunarak, "Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 22:43:00 -
Erdoğan, Babacan'ın tanımını yaptı: Boş teneke!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt’te yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılarak ekonomi politikaları hakkında değerlendirme yaptı. Bölgeye yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulundu.

Türkiye'nin IMF borçlarını yıllar önce ödediğini ve bu defteri kapattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye cevap verdi.

'Bu CHP İMF'cidir'

Erdoğan, "Bu CHP IMF'cidir. Bu CHP'nin sözcüsü IMF'nin temsilcileriyle otellerde kulis atanlardandır. Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. Biz ne yaptık? Haziran 2013'te bu borçların son taksitini de ödedik ve bu işi bitirdik. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Ama bunla IMF'ci. Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankası'nın rezervi 27 buçuk milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye." dedi.

 'CHP'nin arkasında boş teneke'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF borçlarının bitirilmesi ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin arttırılması konusunda sürekli kendisini öven DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da eleştirdi.

O dönemde talimatları kendisinin verdiğini ve imzayı kendisinin attığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Fakat bu CHP yanına taktığı o bazı tiplerle.. Adeta arkasında boş teneke... Ne diyorlar? 'İşte biz şuraya çıkarmıştık.' Şunu bir defa bilmeniz lazım. Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? 'Utanmadan sıkılmadan ben bunu yaptım ben şunu yaptım...' "

'İnsan biraz utanır, imzayı ben attım'

"Yahu sen ne yaptın? Başbakan benim, imzayı ben atıyorum... 'Ben bunu yaptım şunu yaptım.' İnsan utanır utanır. Ama bunlarda ne ar-ı namus ne ırz-u haya, gelen geçti, gelen geçti, gelen geçti.."

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