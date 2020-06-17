“Erdoğan Ayasofya’yı açmadan iktidardan gitmeyecek”
Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, "Erdoğan "Erdoğan Ayasofya’yı açmadan iktidardan gitmeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılması konusunda kurmaylarına talimat verdi. Gözler 2 Temmuz'daki Danıştay kararına çevrildi.
Gazeteler Ayasofya konusuna geniş yer verirken, Erdoğan'ın kurmaylarına cami için verdiği yeni talimat iddiaları da gündeme düştü.
Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler masaya yatırıldı.
Erdoğan'ın talimat verdiği haberini okuyan Dağıstanlı, "Erdoğan kurmaylarından detaylı bir araştırma yaplmasını istedi. Ya Erdoğan 10 senedir yapıyor bu araştırmayı. 10 senedir Erdoğan Ayasofya'yı ne zaman açacağım diye bekliyor. Açmadan da iktidardan gitmeyecek." dedi.