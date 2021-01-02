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Aktüel Erdoğan: "Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti, eser siyaseti diyoruz."
Aktüel

Erdoğan: "Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti, eser siyaseti diyoruz."

Yeniakit Publisher
2021-01-02 13:59:13 -
Erdoğan: "Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz. Ama biz bunlara aldırmadan hizmet siyaseti, eser siyaseti diyoruz."
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