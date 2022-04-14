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Siyaset Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü: İstanbul Süreci desteklensin
Siyaset

Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü: İstanbul Süreci desteklensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Karl Nehammer arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ukrayna meselesi konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 19:53:00 -
Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile görüştü: İstanbul Süreci desteklensin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul Süreci’nin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan Nehammer’e teşekkür etti

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye’nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul Süreci’ni desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer’e teşekkür etti.

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