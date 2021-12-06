Erdoğan asgari ücreti ne kadar yapacak? 2022 asgari ücret ne kadar? Brüt net 2022 asgari ücret

2022 asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi açıklamış olacağız” dedi. Erdoğan ekonomi politikalarıyla ilgili de “Değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hayallerinden uzak kalmasına rıza gösterecektik. Siyaseten en riskli ama milletimiz için en doğru planı yaptık. Paradan para kazananı sevindirmek yerine yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz” mesajı verdi.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 ne kadar zamlanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği” belirtildi. Her ortamda yaptığı açıklamada çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan asgari ücret zammını ne kadar istedi?

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı. Asgari ücret ilk toplantısı 1 Aralık’ta yaptı. Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık’ta olurken üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta yapılacak. Asgari ücretin üçüncü toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

2021 net asgari ücret 2 bin 825 lira ödenmekte.

Asgari ücret brüt ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.