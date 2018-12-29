Erdoğan, Ankara ve İzmir için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; 1 Ocak Salı Ankara, 2 Ocak Çarşamba İzmir ilçelerinin adaylarının açıklanacağını duyurdu.

Ankara ve İzmir'in ilçe adayları açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısında İzmir ve Ankara'nın ilçelerinin de açıklanacağı tarihi duyurdu. Erdoğan, "1 Ocak Salı Ankara, 2 Ocak Çarşamba İzmir ilçelerinin adaylarını açıklayacağız" dedi.

Adayları açıklamak üzere kürsüye çıkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Tarih boyunca insanlığın göz bebeği olmuş Peygamber efendimizin (SAV) övgüsüyle şereflenmiş bu kutlu şehrin bahtiyar insanlarını selamlıyorum. Üstadın 'ana gibi yar İstanbul gibi diyar olmaz' dediği bu şehrin şanslı insanlarını selamlıyorum. Biz İstanbul'u kahrıyla devraldık. Çağına uygun hizmetlerle donatarak biz bugünlere getirdik. İnşallah İstanbul 31 Mart 2019 akşamı sakinlerinin her yerde güldüğü huzur içinde yaşadığı şehir olarak belediye başkanlarını seçecek.

AK Parti olarak tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla çıkacağız. Adaylarımız gece gündüz şehrin hizmetinde olacaklar. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle nazlı ki asla ihmale gelmez. Hemen etrafı gecekondu ve derme çatma binalarla kuşatılır. Haliç'in kokudan yanına yaklaşılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde umutsuz yaşamaya tahammül edemez. 1994'te İstanbul'u devraldığımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki yüreğimiz cız etti.

"En büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir"

İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse en büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir. Hiçbir vatandaşımız CHP'nin İstanbul'a hizmet sunacağına inanmadığı için bu görevi vermedi. 1994'ün bir adım ötesine geçemediklerini görüyoruz. Sadece konuşuyor, millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul ne Türkiye ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa partilerindeki mücadele. CHP her seçimde şapkadan başka tavşan çıkarma derdinde.

Her seçim döneminde kılıktan kılığa şekilden şekile giriyorlar. Her türlü siyasi oyun bunlarda mübahtır. Tek hedefleri AK Parti'nin önünü kesmek şahsıma verebilecekleri zararı vermek. Boşu boşuna uğraşıyorlar. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. Milletimiz bunları çok iyi biliyor. CHP adını da söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır.Darbecilere, sokak teröristlerine desteğinden tanır. Ülkesini yurtdışına şikayet etmesinden tanır. Cumhurbaşkanı adayı olmaya dahi cesaret edemeyen genel başkanından tanır.

"Kimse AK Parti'ye oy vermek zorunda değil"

CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır bilir ve hak ettiği yere yerleştirir. Milletimiz için İstanbul'u CHP'ye teslim etmek demek dikeni sulamaktır. Milletimizi dikeni sulamak zorunda bırakmamak için teşkilatımızla adaylarımızla birlikte çok çalışmak zorundayız. Kimse AK Parti'ye oy vermek zorunda değil. Her şeyden önce tevazu, samimiyet ve gayrete çok dikkat edeceğiz. Biz 31 Mart'ta kampanyamızı gönül belediyeciliği ile yapacağız. İstanbul 31 Mart'ta gönlüne girmediğimiz tek bir hemşehrimiz bırakmamaya hazır mısın? Çalmadık kapı bırakmamaya hazır mısın?"