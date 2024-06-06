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Gündem Erdoğan – Akşener görüşmesinin perde arkası
Gündem

Erdoğan – Akşener görüşmesinin perde arkası

Yeniakit Publisher
2024-06-06 15:29:00 - 2024-06-06 15:36:03

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Erdoğan ve Akşener arasındaki görüşme de masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Sürpriz görüşmenin ardından gelecek dönem siyaset sahnesi için çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Erdoğan ve Akşener arasındaki görüşme de masaya yatırıldı.

Programda görüşmenin perde arkası konuşuldu ve gerçekleşmesi muhtemel senaryolara değinildi.

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