Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin olay iddia! Kulağı delik Abdulkadir Selvi, böyle duyurdu

Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener arasında gerçekleşen görüşmeye dair çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Akşener’in, İYİ Parti’den istifa eden iki milletvekilini AK Parti’ye almadığı için Erdoğan’a teşekkür ettiğini düşündüğünü belirten Selvi ayrıca, Akşener’in parlamenter sisteme dönüş konusundaki düşüncelerini Erdoğan ile paylaşıp paylaşmadığını merak ettiğini ifade etti. İşte Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"(...) Erdoğan-Akşener görüşmesine (...) ilişkin senaryo çok fakat sağlıklı bir bilgi yok.

Kimi cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ediyor, kimi oğlunun büyükelçi olarak atanmasını talep ettiğini söylüyor. Kimi yeni ittifaklar kuruyor.

Ama hiçbiri doğru değil.

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(...)

Akşener’in İYİ Parti’den istifa eden iki milletvekilini AK Parti’ye almadığı için Erdoğan’a teşekkür ettiğini tahmin ediyorum.

Ama iki siyasetçi bir araya gelir de siyaset konuşmazlar mı?

Meral Akşener’in, parlamenter sisteme dönüş konusundaki değerlendirmelerini Erdoğan’la paylaşıp paylaşmadığını merak ettim.

AKTİF SİYASETE DÖNER Mİ

Ama bir gerçek var. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığı’ndan ayrıldı ama siyaseti bırakmamış.

Seçimlere doğru yeniden İYİ Parti’nin başına geçer mi?

Neden olmasın?

Demirel boşuna “Siyasette 24 saat uzun bir süredir” dememiş."