Erdoğan affetti, Soner astarını istedi! “Bu gecikmiş özürdür”

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde kendisine yönelik hakaret içerikli pankart açan öğrencileri Külliye’ye davet etti, haklarına açtığı davayı geri çekti. Kendilerine nasihatte de bulunan Erdoğan, öğrencileri affetti. Erdoğan’ın bu hareketini çarpıtan Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın yorumu, “Sen gelişmeleri nerenle takip ediyorsun?” dedirtti. Yalçın, Erdoğan’ın hareketinin geç kalmış bir özür olduğunu savundu.

İşte Yalçın’ın yazısının ilgili bölümü:

“(...)Erdoğan düne kadar “Prens Escalus” rolü dışına pek çıkmadı!

Önceki gün yaptığıyla alkışı hak etti:

ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları “Artık Tayyipler Alemi” pankartı nedeniyle önce tutuklanıp, sonra serbest bırakılan dört üniversite öğrencisini kabul etti.

Sohbette Erdoğan gençlerden ülke kalkınmasına katkı sağlamalarını istedi. Öğrencilere, yerli cep telefonu Vestel Venüs'ü armağan etti. Davasını geri çekti.

Haberi duyduğumda “bravo Erdoğan” dedim. Şunu düşündüm:

Erdoğan'ın yaptığı gecikmiş özür aslında! Benzerini 2013 yazında/Gezi'de yapsa, yani gençleri çağırsa ya da yanlarına gitse sohbet etse olayların seyri çok başka olmaz mıydı? (...)”