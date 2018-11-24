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Erdoğan, adayın ismini açıklayıp espriyi patlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Belediyesi Başkanı adayı olarak Mestan Özcan'ın ismini açıkladıktan sonra espriyi de patlattı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:21
Erdoğan, adayın ismini açıklayıp espriyi patlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde götserilecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Tekirdağ Belediye Başkanı adaylığı için Mestan Özcan'9ın ismini açıklayan Erdoğan, espriyi de patlattı. Özcan'ın sahneye geldiği sırada, "Mestan eli boş gelmişsin, hani köfteler nerede?" diye sorunca salın gülüşmelere sahne oldu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:21
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mestan Özcan
  3. Tekirdağ Belediyesi

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