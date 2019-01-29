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Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

Suriye'deki terör tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Mutabakatı'nı hatırlatarak mücadele mesajı vermesi, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi panikletti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Adana Mutabakatı arayışlarından uzaklaşılması çağrısı yapıyorum." diye konuştu

29 Ocak 2019 Salı 09:25
Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Ocak’ta Moskova’da yaptıkları görüşmede Putin’in Suriye’de teröre karşı “Adana Mutabakatı” önerisi yapması, Erdoğan’ın da teklife sıcak yaklaşması PKK/HDP’de telaşa yol açtı. “Adana Mutabakatı” çerçevesinde Türkiye ile Suriye arasında yeniden ilişki kurulmasından endişelenen PKK/HDP’liler, “Adana Mutabakatı”na karşı harekete geçtiler. Daha önce Aydınlık’ın da gündeme getirdiği “Adana Mutabakatı”nın Türkiye’de memnuniyetle karşılanmasından, Suriye’nin mutabakata uyacağını açıklamasından, bölge ülkelerinden de mutabakata destek gelmesinden sonra panikleyen PKK/HDP’liler “Adana Mutabakatı”nı sabote etmek için faaliyetlerini yoğunlaştırdılar.

Temelli'nin aklı çıktı! Çağrı yaptı

İlk tepki HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den geldi. Aydınlık'ın haberine göre, Temelli yatığı açıklamada, “Adana Mutabakatı arayışlarından uzaklaşılması çağrısı yapıyorum” dedi. Temelli, aday tanıtım töreninde de, “Bugün Ortadoğu’yu yangın yerine çevirenler her başları sıkıştığında yeni yeni formül arayışlarına giriyorlar. İlkesizlik, had safhada. Adana Mutabakatı denilen bir şey yeniden önümüze getiriliyor. Bu düzenlemeyle içine düştükleri çıkmazı yeniden Türkiye halklarına ve Kürt halkına dayatmaya çalışıyorlar. Bu yol yol değildir, bu büyük bir çöküştür. Biz Adana Mutabakatı ile değil, artık barış ile yolun açılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük telaş

HDP içinde yapılan tartışmalarda da Rusya’nın Türkiye ve Suriye’yi “Adana Mutabakatı” çerçevesinde bir araya getirmeyi planladığı tespiti yapılarak, Türkiye- Suriye işbirliğinin Fırat’ın doğusunda katliama yol açacağı iddia edildi. Kamışlı’daki PKK/PYD’lilerin de aynı şekilde panikledikleri öğrenildi. Kamışlılı bir aşiret yetkilisi Aydınlık’a yaptığı açıklamada, “Rusya, İran, Türkiye bir araya gelince buradakileri korku sarıyor. Moskova zirvesinde Putin Adana Mutabakatını gündeme getirince, Türkiye-Suriye işbirliğinin yeniden sağlanması gündeme gelince buradaki PKK/PYD’liler ‘bu bizi bitirir’ değerlendirmesi yapmışlar” bilgisi verdi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:25
  1. Aydın
  2. Adana Mutabakatı
  3. PKK/HDP
  4. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  5. Rusya
  6. Türkiye

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  • ......46 dk önce
    Bu HDP'li vekilin tipi tamamen şeyi gösteriyor. Nasıl desem? Aynı şey gibi. Deyiverin ya hu şu derler ya hani ...ur ..lu ...ur diye. Hah işte aynı öyle.
  • Reis HürdolaşReis Hürdolaş47 dk önce
    Devlete şaşıyorum?neden hala bu terör yuvalarının elemanları ve terör yatakçısı hdp’nin faaliyetlerine izin veriyorlar? Batıda olsa bu tip terör yapılanması ve elemanlarına birdakika bile nefes aldırmazlar.Bize demokras adında bir zoka yedirmişler aman gavurlar ne der diye bu terör yaratıklarına izin veriliyor. Yazık chp ve hdp kesinlikle kapatılmalı. Ve bu batı sömürge karakollarının faaliyetleri yasaklanmalı. Yoksa çok daha zoka yeriz ve daha da gezi zekalılarla muhatap oluruz.
  • FerhatFerhat57 dk önce
    Bölgenin istikrari Türkiye, suriye ve iran ile birlikte hareket etmeden gecer. Ortak düsmanlar (PKK,YPG,ABD, NAto askerleri)birlikte bertaref edilmeli ve direnis ekseni güclendirilmeli, zira mezhepcilik hurafe bir yaklasimdir, esas olan Islam cemaatidir ve bir mümin olarak bu prespektiften bakilmali. Bölgedeki Kürt halkini ateist, feminist, LGBT ve bunun gibi gayri ahlaki ideolojilerin kontrol etmesi engellnmeli. Allah mümin ve mazlumlarin yar ve yardimcisi olsun.
  • yusufyusuf1 sa önce
    sen niye rahatsız oldun paşam açıkça söylesine kimsin sen kime hizmet ediyorsun aldıgınız her nefes haram ya neyse

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