Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Ocak’ta Moskova’da yaptıkları görüşmede Putin’in Suriye’de teröre karşı “Adana Mutabakatı” önerisi yapması, Erdoğan’ın da teklife sıcak yaklaşması PKK/HDP’de telaşa yol açtı. “Adana Mutabakatı” çerçevesinde Türkiye ile Suriye arasında yeniden ilişki kurulmasından endişelenen PKK/HDP’liler, “Adana Mutabakatı”na karşı harekete geçtiler. Daha önce Aydınlık’ın da gündeme getirdiği “Adana Mutabakatı”nın Türkiye’de memnuniyetle karşılanmasından, Suriye’nin mutabakata uyacağını açıklamasından, bölge ülkelerinden de mutabakata destek gelmesinden sonra panikleyen PKK/HDP’liler “Adana Mutabakatı”nı sabote etmek için faaliyetlerini yoğunlaştırdılar.

Temelli'nin aklı çıktı! Çağrı yaptı

İlk tepki HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den geldi. Aydınlık'ın haberine göre, Temelli yatığı açıklamada, “Adana Mutabakatı arayışlarından uzaklaşılması çağrısı yapıyorum” dedi. Temelli, aday tanıtım töreninde de, “Bugün Ortadoğu’yu yangın yerine çevirenler her başları sıkıştığında yeni yeni formül arayışlarına giriyorlar. İlkesizlik, had safhada. Adana Mutabakatı denilen bir şey yeniden önümüze getiriliyor. Bu düzenlemeyle içine düştükleri çıkmazı yeniden Türkiye halklarına ve Kürt halkına dayatmaya çalışıyorlar. Bu yol yol değildir, bu büyük bir çöküştür. Biz Adana Mutabakatı ile değil, artık barış ile yolun açılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük telaş

HDP içinde yapılan tartışmalarda da Rusya’nın Türkiye ve Suriye’yi “Adana Mutabakatı” çerçevesinde bir araya getirmeyi planladığı tespiti yapılarak, Türkiye- Suriye işbirliğinin Fırat’ın doğusunda katliama yol açacağı iddia edildi. Kamışlı’daki PKK/PYD’lilerin de aynı şekilde panikledikleri öğrenildi. Kamışlılı bir aşiret yetkilisi Aydınlık’a yaptığı açıklamada, “Rusya, İran, Türkiye bir araya gelince buradakileri korku sarıyor. Moskova zirvesinde Putin Adana Mutabakatını gündeme getirince, Türkiye-Suriye işbirliğinin yeniden sağlanması gündeme gelince buradaki PKK/PYD’liler ‘bu bizi bitirir’ değerlendirmesi yapmışlar” bilgisi verdi.