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Erdoğan açılış sırasında anında uyardı: Biz yapalım ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'nın 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne katılan milletvekilleri, valiler ve il teşkilatlarını sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Erdoğan, "Sosyal ve fiziki mesafeye uygun duralım. Maskesi olmayanlara maske verelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:50:00 - 2020-05-19 18:01:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, "Şimdi elektrik üretmeye başlayacak türbinin açılışına geçiyoruz" dedi.

Bu sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müsaade isteyerek, açılış töreninde milletvekilleri, valiler ve il teşkilatlarının bulunduğunu belirterek, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde onları da arkaya almak istediklerini söyledi.

Erdoğan'dan sosyal mesafe uyarısıI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, tören sırasında uyarılarda bulunarak, "Fiziki mesafeye dikkat edelim. Böyle kol kola, dirsek dirseğe yok. Sosyal mesafeye ve fiziki mesafeye uygun duralım. Çok yakınız. Maskesi olmayanlara maske verelim. Önce biz tedbir alalım ki milletimizden tedbir isteyelim. Birbirimize çok yakınız. Maske, mesafe ve temizlik. Bu üçü çok önemli" ifadelerini kullandı.

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