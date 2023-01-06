Erdoğan açıklayacak! Tarih verildi! Emekli ve memura yüzde 15 ek zam geliyor

Asgari ücrete yapılan yüzde 54 zammın ardından memur ve emeklilerin maaş zammı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından önce yüzde 25 olarak açıklandı. Memur ve emeklilerden gelen tepkinin ardından Erdoğan bir gün sonra memur ve emeklinin maaş zammını yüzde 30'a çıkardı. Ancak bu zammın da yakın sürede yeniden artırılacağı iddia edildi. İslam Memiş ve Fatih Portakal'dan yeni emekli ve memur zammı iddiaları olay oldu. İşte memur ve emekliye yapılacak yeni zammın oranı ve miktarı...

Aralık ayı enflasyonun belli olmasının ardından memur yüzde 16.8, emekli maaşına ise yüzde 15 zam gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zam oranını önce yüzde 25'e çıkardıklarını açıkladı. Bir gün sonra ise Erdoğan emekli ve memur zammını yüzde 30'a yükselttiklerini duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ancak bu zam da beğenilmedi. Memur ve emekliye yakın zamanda yüzde 15 daha zam yapılacağı iddia edildi.

İslam Memiş 'yüzde 15 zam' dedi!

Ekonomi konusunda atılacak adımlarla ilgili önceden verdiği bilgilerle dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, memur ve emekli maaşlarına yüzde 15 daha ek zam yapılacağını belirtip o zammın yapılacağı tarihi açıkladı.

İşte yüzde 15 zam yapılacak tarih

İslam Memiş, memur ve emekliye Mart ayı ortasında yeni bir zam daha yapılacağını belirterek, "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" paylaşımı yaptı.