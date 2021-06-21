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Gündem Erdoğan açıkladı: Turizmde KDV desteği uzatıldı
Gündem

Erdoğan açıkladı: Turizmde KDV desteği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında turizmde KDV indiriminin 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 21:03:00 -
Erdoğan açıkladı: Turizmde KDV desteği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 buçuk saat süren Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan turizmde KDV indirimi uygulamasının 1 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde:

"Cumartesi günü de yine Antalya'da otelin açılışına yaklaşık 1,5 milyar liralık açılışının ardından Antalya il teşkilatının toplantısına katıldık.

Salgında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ülkemizin izlediği yol haritası Kabine gündemimizin ilk konusunu oluşturuyordu.

Türkiye her alanda salgın döneminin dünyada en parlayan ülkesi olmuştur. Sanayi üretimimiz yükselişini düzenli olarak sürdürüyor. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam 4 milyon sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek yem süt fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.

Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik.

Turizmcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz."

Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan %8 KDV oranı, 1-30 Haziran arasında %8'den %1'e düşürülmüştü.

 

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