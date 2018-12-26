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Erdoğan açıkladı: Saldırı başarıyla engellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Geliştirdiğimiz ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engellediği ve gerçekleştirilecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.' dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:53
Erdoğan açıkladı: Saldırı başarıyla engellendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Teknolojik gelişmeler sonrası siber güvenlik uyarısı yapan Erdoğan, 'Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle dijital sanayi ile ve yapay zeka şile tahkim etmiyorsunuz kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerek karşı da yapmalıyız. Geliştirdiğimiz ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engellediği ve gerçekleştirilecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.' dedi.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:53
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. siber güvenlik

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