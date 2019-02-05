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Erdoğan açıkladı! İş Bankası hisseleri çakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'nın Hazine'ye devredileceğini açıklaması sonrası bankanın hisselerinde yüzde 5'e yakın düşüş meydana geldi.

05 Şubat 2019 Salı 14:34
Erdoğan açıkladı! İş Bankası hisseleri çakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında İş Bankası'nın Hazine'nin malı olacağını açıklamasının ardından dev bankanın hisseleri düştü.

Yüzde 5'e yakın düştü

Erdoğan'ın İş Bankası açıklaması öncesi yüzde 2'nin üzerinde artışla 5,87 seviyesinden işlem gören banka hisseleri açıklama sonrası yüzde 5'e yakın düşüşle 5,50 civarında yer alıyor.

Erdoğan İş Bankası ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

" Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:34
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