Erdoğan açıkladı! Feyzioğlu böyle mest oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, avukatlara yeşil pasaport verileceğini söylemesi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu çok sevindirdi.30 Mayıs 2019 Perşembe 16:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Streteji Belgesi'ni açıkladı. Bu belgede hakimler, savcılar, avukatlar için çok önemli değişiklikler söz konusu.
Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılırken, avukat olmak isteyen mezun olduktan sonra sınava tabi tutulacak. Hakim ve savcı olmak isteyen de ikinci bir sınavdan geçmek zorunda.
Erdoğan'ın müjdesi
Başkan Erdoğan değişiklikleri açıklarken hukukçulara sevindiren bir müjdeyi de verdi. Erdoğan, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz." dedi.
Feyzioğlu sevindi
Salonda bulunan, başta Metin Feyzioğlu olmak üzere, bütün hukukçular bu sözleri büyük bir sevinçle alkışladı. Feyzioğlu ile göz göze gelen Erdoğan da gülümsedi.
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