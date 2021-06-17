Erdoğan açıkladı: Biden Türkiye'ye gelmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

"Türkiye seyahati yapmak istiyorum"

Türkiye ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirterek "Takvim belirmedi ama takvimin sinyalleri ortaya çıktı. (Biden) dedi ki 'Şu an aşırı yoğun programlarıma rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye seyahati yapmak istiyorum." dedi.