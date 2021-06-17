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Gündem Erdoğan açıkladı: Biden Türkiye'ye gelmek istiyor
Gündem

Erdoğan açıkladı: Biden Türkiye'ye gelmek istiyor

Bakü'de gazeteciler ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 13:43:00 -
Erdoğan açıkladı: Biden Türkiye'ye gelmek istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

"Türkiye seyahati yapmak istiyorum"

Türkiye ve dünya gündemine dair önemli değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirterek "Takvim belirmedi ama takvimin sinyalleri ortaya çıktı. (Biden) dedi ki 'Şu an aşırı yoğun programlarıma rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye seyahati yapmak istiyorum." dedi.

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Yorumlar

dune kadar

Dune kadar amerikaya soven medya simdi biden gelecek diye saksakciliga baslamis.
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