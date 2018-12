Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul adaylarını düzenlenen törenle açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Tarih boyunca hep insanlığın göz bebeği olmuş, peygamber efendimizin övgüsüyle şereflenmiş tek bir taşına tüm servetlerin feda edildiği bu kutlu şehrin bahtiyar insanlarını selamlıyorum. Bir ayağını Avrupa'ya diğerini Asya'ya bastığı eşsiz coğrafyasında Türkiye'nin de dünyanın da her güzelliğini içinde barındıran, kendisini sevmenin bir ömre bedel olduğu bu şehrin tüm insanlarını selamlıyorum.

Bakınız bu ülkenin en güzel renklerinden biri olan merhum Cem Karaca bir şarkısında ne diyor? "Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul'u anlat nasıldır? Bana Boğazı anlat nasıl? Haziran titreyişleri kaçak yağmurlar ardı, yıkanmış kurunur muydu yine o Yeditepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte dur; bırak kalsın açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat nasıldır? Şehirlerin şehirlerini anlat nasıldır? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler, Sarayburnu, minareler ve Haliç'e deyiverdin mi bir selamı gizlice? Kokun İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl, sarıl bana kınalım. Gökkubbenin altında beraber çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretinin çölünde sanki bir pınar gibi. İnsanlar gülüyordu de

Trende, vapurda, otobüste. Yalanda olsa hoşuma gidiyor, söyle. Hep kahır"

Biz İstanbul'u hep kahırla devraldık. Biz bugünlere getirdik. AK Parti olarak hem büyükşehirde, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla yola çıkacağız. İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şehirdir. Öyle bir nazlı ki asla ihmale gelmez. Hizmette ihmale gelmez. Caddeleri çukurdan geçilmez, Haliç'i kokudan yanına varılmaz hale gelir. İnsanı ihmale gelmez. Böyle bir şehirde ne aç açıkta, ne umutsuz yaşamaya tahammül edemez. Bunun için biz İstanbul'a hep layık olduğu şekilde muamele etmenin çabası içinde olduk. 1994'te İstanbul'un yönetimini devraldığımızda karşımızda öyle örselenmiş bir şehir vardı ki, kelimelerin tam anlamıyla yüreğimiz cız etti.

"En büyük siyasi tehdit CHP zihniyetidir"

İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP'nin İstanbul'a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı.

"Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar"

Sadece konuşuyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, adaycılık mücadelesi, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkartmanın peşine düşüyorlar. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüyle el takıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Transferden transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor.

"Milletimiz onu tanır"

"Karga adını değiştirse de sesinden tanınır" CHP adını da değiştirse, kılığını da değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır, darbelere verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmaktan tanır. İnancına tarihine olan husumetinden tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Lafa gelince demokrat, özüne gelince simsiyah faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanını, asmakla, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın. Milletimiz onu tanır.

Unutmayın kimse AK Parti'ye oy vermek zorunda değil. Önce ahlakımızla, duruşumuzla, mütevaziliğimizle, değerlerimizle milletimizin gönlüne girecek, ardından yapacağımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Bir şeye çok dikkat edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayret. Biz 31 Mart'ta kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine bina ettik. Bunun başka bir yolu yoktur. Şayet bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alamayacağına kalpten inanmayan tek bir kişi varsa, bilsin ki yanlış yerdedir.

"Salı günü Ankara, Cumartesi İzmir.."

Salı günü Ankara'da aynı toplantıyı yapacağız, haftaya cumartesi İzmir'de aynı toplantıyı yapacağız. Şimdi burada ekonomiyle ilgili kısa bir girizgah yapacak, diğer hizmetlerimizle ilgili konuyu Salı günü Ankara toplantımıza bırakacağım.

Öncelikle yeni yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 16 Nisan halk oylamasıyla ve 24 Haziran seçimleri ülkemiz için önemli bir milat olmuştur. 9 Temmuz'da yeminimizi yaparak kabinemizi açıkladık. 3 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ilk 100 günlük icraat programını ilan ettik. Yüzde 97 gerçekleşme performansını milletimizle paylaştık. İkinci 100 güne dair programımızı da ortaya koyduk.

İşte İstanbul'un ilçe ilçe adayları...

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: Mehmet Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Kartal: Ebubekir Taşyürek

Küçükçekmece: Temel Karadeniz

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Salih Bayraktar

Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Şile: İlhan Ocaklı

Tuzla: Şadi Yazıcı

Şişli: Nihal Yıldırım

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Cumhur İttifakı adayları

Beşiktaş: Serkan Toperi

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Binali Yıldırım