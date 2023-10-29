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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil

Yeniakit Publisher
2023-10-29 22:14:00 - 2023-10-29 22:21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yatığı paylaşımla 30 Ekim Pazartesi günü, okulların tatil olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yatığı paylaşımla 30 Ekim Pazartesi günü, okulların tatil olduğunu açıkladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Celile

Halk egitim ogretmenlerine tatil mi degilse neden degil

Salih

Bu da saçma bir tatil ne gereği var acaba.sinqvi olanlar var çalışanlar var.ona göre program var.dunyanin en çok tatl ülkesiyiz.. cuma günü tatil yapın görelim
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