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Erdoğan açıkça uyardı! 'Çizgiyi aşana gereğini yaparız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatına yerel seçimlere yönelik izlenecek strateji konusunda uyarılarda bulunarak"Karşılıklı fedakârlıklarla ‘beka’ için yola çıktık. Kimse, genel başkanların aldığı kararların dışına çıkmasın, çizgiyi aşmasın. Aşan olursa gereğini yaparız.” dedi.

15 Ocak 2019 Salı 10:54
Erdoğan açıkça uyardı! 'Çizgiyi aşana gereğini yaparız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde kurmayları ile üst üste yaptığı toplantıların ana gündem maddesini yaklaşan mahallî seçimler ve bu süreçte uygulanacak stratejiler oluşturdu. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin her yerinde iddialı olduklarını ve hedefi yüksek tuttuklarını belirten Erdoğan, herkesin bu hedefi yakalamak için çalışması gerektiğini söyledi.

Türkiye Gazetesi'in haberine göre Erdoğan'ın, yerel seçimlere yönelik izlenecek strateji konusundaki uyarıları şöyle:

Tüm parti ve teşkilatlarımız ortak bir dil kullanmalı. Bunun için söylem birliğine dikkat edin. Cumhur İttifakı ile ilgili dikkatli konuşun. Biz olaya yukarıdan bakıyoruz. Yukarıdan bakarak gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Yerelden, tek taraflı bakarak, kimse değerlendirme yapmasın. Seçim iş birliği konusunda genel başkanlar bir karar verdi. Herkesin uyması gerekir. Birbirimiz ile uğraşacağımıza muhalefete odaklanmalıyız. (Samsun il başkanının Cumhur İttifakı'na yönelik söylemlerini hatırlatarak) Samsun'da bir olay oldu. Biz de gerekeni yaptık. Bundan sonra da buna benzer şeyler olursa aynı şekilde gerekeni yapmaya devam ederiz. Cumhur İttifakı konusunda tavrım net, taviz vermeyiz. Genel başkanlar bir karar vermişse buna herkes uymalı. Sadece belediye seçimi için bir iş birliği değil bu. Beka meselesi. Karşılıklı fedakârlık yapıyoruz. Kimse çizgiyi aşmasın. Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için çalışacağız. Hedefimiz yüzde 50 ve üstü olacak. Herkes bu hedefe kilitlenmeli. Ayrıca sosyal medya var deyip, sadece orada yapılacak kampanyaya güvenip, çalışmayı ihmal etmeyin"

"Nihat bey İzmir'i toparlar''

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi üzerinden yürütülen tartışmaları da değerlendiren Erdoğan "İzmir'de bazı şeyler söylendi. Ama gördük ki orası toparlanmış. Nihat Bey toparlar orayı. Seçimlerde daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Suriyeliler algısı

Kamuoyunda, Suriyelilerle ilgili yanlış algı oluşturmaya yönelik söylemlerin de tartışıldığı AK Parti'nin seçim stratejisi toplantılarında, Cumhurbaşkanının, Suriyeliler için 30 milyar dolar harcandığına yönelik açıklaması üzerinden kara propaganda yürütüldüğüne dikkat çekildi. AK Parti yönetimi "Cumhurbaşkanının Suriyelilere 30 milyar dolar vurgusu yanlış anlaşılıyor. Sanki kendi vatandaşına harcamıyor da Suriyelilere harcıyor gibi algı oluşturuluyor. Bu algının kırılması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli ile Osmaniye diyaloğu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iş birliği yapılacak iller konusunda varılan anlaşmanın önemine değinen Erdoğan, Osmaniye konusunda aralarında geçen diyaloğu "Sayın Bahçeli çok kibar adam. Osmaniye'den jest olarak aday çıkarmayacağımızı söylediğimde, ‘Efendim sizin il başkanınız buna soğuk bakıyormuş. İsterseniz aday çıkarabilirsiniz' dedi. Ben de ‘olmaz öyle şey, Osmaniye'de aday çıkarmayacağız. Bizim size jestimizolsun' dedim" şeklinde aktardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:54
  1. Osmaniye
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. ak parti teşkilatı

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  • Kunta KürdeKunta Kürde26 dk önce
    Kameralar kayıtta ! Bu ülke medya ile yönetiliyor ! Halk aptal dizilerle uyuşturuluyor! TV insana ne verirse o insan da onu alır ! Çok etkili ! Ve Erdoğan ailesi bunun farkında !Bir gerçek daha var Türk milleti genel olarak aptal ! Aptal bir milletiz !

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