Erdoğan açık açık yüzüne söyledi! Ekrem İmamoğlu üzerine alınmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla" sözlerini üzerine alınmadı. İmamoğlu, "Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla ilgili olarak Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini ve bu toplantıların devam etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Bir komisyon önerimiz oldu. Kendileri kabul etti. Hem CHP hem AK Partililerden oluşan bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Karşılıklı sorular soruldu. Sayın bakanlar da cevap verdiler. Tümüyle iyi bir başlangıç."

Üzerine alınmadı

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla. Aynı hassasiyeti bekliyorum” ifadesine de “Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası” şeklinde yanıt verdi.