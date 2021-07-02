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Gündem Erdoğan AB'nin küstah Kıbrıs talebini ilk kez açıkladı
Gündem

Erdoğan AB'nin küstah Kıbrıs talebini ilk kez açıkladı

Arifiye'de bulunan Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret eden Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki küstah talebini ilk kez açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 15:54:00 -
Erdoğan AB'nin küstah Kıbrıs talebini ilk kez açıkladı

 

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fabrika ziyareti sırasında işçilere seslenen Erdoğan önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisini arayarak "Orada sert mesajlar veremezseniz" dediğini söyledi.

"Bunlar kimin kim olduğunu halen öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız" diyen Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'yi ziyaret edeceğini aktardı.

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen gün Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. 'Duydum ki Kıbrıs'a gidecekmişsiniz' dedi. Dedim gideceğim. E orada sert mesajlar vermezseniz. Bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını gördün. Biz hakkımız neyse hakkımızı söke söke alırız ve alacağız.

Kıbrıs'taki bütün o denizlerde oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. doğal gazın sinyalleri geliyor. Hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak. Sonra benim milletim çok rahatlayacak. Çok daha ucuza doğal gazı kullanma fırsatını yakalayacak."

 

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