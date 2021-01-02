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Gündem Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı
Gündem

Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 01:23:00 -
Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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