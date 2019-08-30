0553 313 94 23

Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."

30 Ağustos 2019 Cuma 14:29
Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı."
    1. Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı..
    2. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı..
    3. Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu göreve..
    4. Bakan Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz..
    5. Okul çantası alırken dikkat
    6. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kuşadası’nda..
    7. Amatör oyuncular tepkilerini böyle..
    8. Erdoğan: "(Suriye'deki gelişmeler) BM..
    9. Duyarlı doktora şehit ailelerinden..
    10. Suşehri ve Gürün’de Zafer Bayramı..
    11. İnsan ömrünü uzatacağı iddia edildi
    12. Anadolu SODİGEM, sosyal medyadaki..
    13. Profesör intihar etti!
    14. Datça polisine araç desteği
    15. AK Parti’den incir üreticisine destek
    16. Bulanık’ta 30 Ağustos Zafer bayramı..
    17. Tarihçi Prof. Dr. Kafalı son..
    18. Erdoğan: "İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem..
    19. UEFA Avrupa Ligi’nde yılın futbolcusu:..
    20. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir’de..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'le..
    22. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç'te
    23. Vali Akın, Boztepe ilçesinde..
    24. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük’te..
    25. İhsaniye Kaymakamı Alper Taş veda etti
    26. Kırşehir Basın Konseyi: “30 Ağustos,..
    27. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    28. Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler için..
    29. Özalp kaymakamı Çelik göreve başladı
    30. Polonyalı turist otel odasında ölü..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak