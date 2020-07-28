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Aktüel

Erdoğan: "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek."

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:01:03 -
Erdoğan: "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek."
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