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Spor Erden Timur açık konuştu: İstifa ederim ama popülizm yapmam
Spor

Erden Timur açık konuştu: İstifa ederim ama popülizm yapmam

Yeniakit Publisher
2023-09-07 22:58:00 -
Erden Timur açık konuştu: İstifa ederim ama popülizm yapmam

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer dönemi ve kulübün finansal durumu hakkında yaptığı konuşmada samimi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, transfer dönemi ve kulüp hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Binin üzerinde oyuncu inceledik"

Çok sayıda oyuncu incelediklerini belirten Timur, "Bu sene daha farklıyız. Tecrübem geçen sene ve bu sene. Avrupa'daki büyük kulüp sahipleri, sportif direktörlerle Suudi Arabistan'ı konuştuk. Zor bir transfer dönemi oldu. Scout ekibimiz ile sene başından beri iyi hazırlandık. Özel hazırlanmıştık. Binlerin üzerinde oyuncu incelendi. İnşallah sonraki transfer dönemli böyle yoğun ve zor olmaz" dedi.

"Transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum"

Transfer politikasına değinen Timur, "Transferlerimizin dünya basınında ne kadar yer aldığını görüyorum. Rakiplerimizin de yer alıyordur. Türk futbolunu başka türlü yükseltemeyiz. Avrupa'da 6. lig olmamız gerekiyor. Türk futbolunun, diğer kulüplerin transfer kalitesini yükselttiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İstifa ederim popülizm yapmam"

Taraftarlara seslenen yönetici, "Transfer limitimiz düşük çünkü eski sponsorluklardan elde ettiğimiz paralar belli. Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira'yı satmak istemedik. Nicolo Zaniolo'yu 5 milyon karla satmak istemedik. 30 Milyon euro ve üzerini hedefledik. Bunları ben transferden önce mi anlatayım? Nasıl pazarlık yaparız sonra! Taraftarların bu baskısı, yönetimi popülizme iter. İstifa ederim ama popülizm yapmam" şeklinde konuştu.

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