Erdemli’de adli yıl açılışı

Mersin Barosu Erdemli İlçe Temsilciliği, 2019-2020 adli yıl açılışıdolayısıyla tören düzenledi.

Erdemli Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törene, Mersin Barosu Başkanı BilginYeşilboğaz, yönetim kurulu üyeler, Erdemli İlçe Temsilcisi Fahrettin Gürsoy,Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe JandarmaKomutanı Binbaşı Erhan Doğan, avukatlar, hakimler ve savcılar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından konuşan Erdemli İlçe TemsilcisiFahrettin Gürsoy, “Yargı erkinin olmazsa olmaz parçasını oluşturansavunmanın,adaletle yönetilmesine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yoldaki irademizden vemücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bilinmelidir ki, toplumlarda en büyükgüveni, adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar. Bağımsız ve tarafsızyargının tecelli ettiği, haklının hakkına kavuştuğu bir adli yıl olması dileğiyle, tümmeslektaşlarımızın, yargı camiamızın ve halkımızın yeni adli yılını kutluyorum”dedi.

Daha sonra Erdemli Baro Odası’nda avukatlarla bir araya gelen Mersin BaroBaşkanı Bilgin Yeşilboğaz ise burada yaptığı konuşmasında, hukukun üstünlüğü vekuvvetler ayrılığı ilkesini her zaman düstur edindiklerini söyledi. Avukatların,mesleklerini icra ederken sürekli engellemelerle karşılaştığını ifade edenYeşilboğaz, "Yasalarla verilen ve korunan haklarımız, yetkilerimiz, basit bireryönetmelikle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Yönetmelikler, kanunlardanüstün olamaz. Yapılan işlemler hükümsüzdür, geçersizdir. Hukuk ve adalet,Türkiye’nin ve demokrasinin temelidir. Bu temeli tahrip etmek suçtur. Bağımsızsavunmaya yapılan hiçbir saldırı, bizi hak ve adalet yolundan alıkoyamaz. Bizavukatlar, sadece hakkın, hukukun ve adaletin tarafını tutuyoruz. Yargının diğersac ayağının da aynı düşünceyle hareket etmesi, anayasal ve vicdanizorunluluktur" diye konuştu.