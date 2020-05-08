Erdemli’de 130 berber ve kuaför dezenfekte edildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren 130 berber ve kuaför Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi. Berberler uzun bir aradan sonra yeniden dükkanlarını açacak olmaktan mutlu olduklarını, sürecin devam ettiğini, hijyen tedbirlerini üst düzeyde tutacaklarını belirttiler.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta sıkı tedbirlerle açılacak olması dolayısıyla Erdemli Belediyesi tarafından ilçe genelinde 130 iş yerinin dezenfekte işlemeleri yapıldı.

İlçede yaklaşık 30 yıldır berberlik yapan Adem Koşar, yeniden kepenk açacakları için mutlu olduklarını söyledi.

"Bu zor süreçte Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun" diyen Koşar, "Alınan önlemler nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalıydık. Devletimizin aldığı önlemlerle bu zor durumu hep birlikte aşacağız. 11 Mayıs’ta hijyenik bir ortamda dükkanlarımız açacağız" dedi.

Koşar, "Müşterilerimizle buluşacağımız için tabi ki mutluyuz. Ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Güzel giden bu süreci bozmamamız lazım. Bu süreç bitmiş değil. İşimiz olmadıkça yine evimizde oturalım. Titiz olacağız, müşterilerimizi randevu ile alacağız. Koltuklar arasında mesafe bırakacağız. Müşterilerimiz ve kendi sağlığımız için kurallara uyacağız" şeklinde konuştu.