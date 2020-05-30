Erdemli Belediye Meclisi’nden sağlık çalışanlarına vefa

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Meclisi, korona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmasından dolayı bir parka, ’Doktorlar ve Sağlık Çalışanları’ ismini verdi.

Gündeme alınan önemli konuları görüşmek üzere olağanüstü toplanan Erdemli Belediye Meclisi, sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan oturumda önemli kararlar aldı. Mecliste, bir parka ’Doktorlar ve Sağlıkçılar’ adının verilmesi görüşüldü. Meclis, oy birliğiyle kararı kabul etti. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Mükerrem Tollu, dünya genelinde etkisini ciddi bir şekilde gösteren ve Türkiye genelinde de etki eden korona virüs salgınında tüm dünyada sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha idrak edildiğini vurgulayarak, doktorlar ve sağlık çalışanlarına Erdemli Belediyesi olarak bir vefa örneği gösterilmesi gerektiğini belirtti. Belediye Meclisi tarafından Koyuncu Mahallesi güneyinde Güzeldağ Sitesi önünde bulunan parka “Doktorlar ve Sağlık Çalışanları Parkı” adı verilmesinin ve bunun oy birliği ile kabul edilmesini önemli gördüğünü ifade eden Başkan Tollu, "Doktorlar ve sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür edilse yetmez. Tüm dünya ile ülkemizde de görüldü ki böyle bir pandemi sürecinde en mühim görev sağlık çalışanlarımızda. Doktorundan hemşiresine kadar kutsal bir vazife yürütüp hayatlarını hiçe sayarak çalışan doktorlarımız ve hemşirelerimiz bu süreçte nöbetten nöbete koşup, izin haklarını askıya alarak çalışmışlar, evlerine gitmeye çekinir halde ağır bir psikoloji eşliğinde görevlerini ifa etmişlerdir. İyileşen hasta sayısında gözle görülen artış, doktorlarımızın ve hemşirelerimizin ilgi ve alakaları neticesinde ivme kazanmış, bu fedakarlıkları millet olarak alkışlanmış ve gözlerimizi yaşartan bir başarı tablosu oluşmuştur. Doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İlçemiz Koyuncu Mahallesi’nde oluşturmuş olduğumuz parkımıza Doktorlar ve Sağlık Çalışanları Parkı adını belediye meclisimizde oy birliği ile vermiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Belediye Meclisinin olağanüstü gündem maddeleri arasında yer alan “kooperatif kurulması” da yine oy birliği ile kabul edildi. Belediyenin üreticileri gözeterek kırsal kalkınmayı köylere kadar yayabilmeyi hedefleyen ‘S.S. Erdemli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’ ile Erdemli’de yaşayan başta kadınlar olmak üzere tarımsal faaliyette bulunan küçük ve büyük ölçekli çiftçilerin ürünlerini değerinde satılabilecek bir kooperatif çatısı altına almak ve böylelikle ilçede kırsal kalkınmayı köylere kadar yayabilmek hedefleniyor.