Erdemir'den Türkiye'ye altın müjdesi! Sivas'ta maden bulundu
Erdemir, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını duyurdu. Açıklamada, rezerv miktarının ölçümlenebilmesi için tespit çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.
Ereğli Demir Çelik, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını bildirdi.
Ereğli Demir Çelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir."
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