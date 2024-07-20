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Ekonomi Erdemir'den Türkiye'ye altın müjdesi! Sivas'ta maden bulundu
Ekonomi

Erdemir'den Türkiye'ye altın müjdesi! Sivas'ta maden bulundu

Yeniakit Publisher
2024-07-20 09:59:00 -
Erdemir'den Türkiye'ye altın müjdesi! Sivas'ta maden bulundu

Erdemir, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını duyurdu. Açıklamada, rezerv miktarının ölçümlenebilmesi için tespit çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Ereğli Demir Çelik, Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlandığını bildirdi.

Ereğli Demir Çelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir."

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Yorumlar

hasan han

tamam bu haberle altın düşecekmi şimdi ...
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