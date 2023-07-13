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Gündem Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!
Gündem

Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!

Yeniakit Publisher
2023-07-13 10:39:00 -
Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de kurduğu grubu değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bana soracak olursanız, “TBMM’de grup ne işe yarar? Siyaseti için zorunlu mudur?” derseniz..

Tatmin edici bir cevap veremem..

Buna rağmen, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi bir araya gelip, grup kurdular..
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Her ikisinin de, CHP listesinden girdikleri seçimde, 10’ar milletvekilleri vardı..

Önce CHP’den istifa ettiler..

Kendi partilerine döndüler..

Şimdi bir atak daha yapıp, Gelecek Partililer, Saadet Partisi’ne katıldılar..

Ne elde ettiler?

Ve ne kaybettiler..

İkisi birden değerlendirilmeli.

Bence, dürüstlükten çok şey kaybettiler.

“Etik siyaset” söylemi ile yola çıkanlar, “Etik siyaset için, Sayın Tayyip Erdoğan’a teklifte bulundum. ‘İlçe başkanı bile bulamazsın’ diyerek itiraz etti. Kanunu çıkaramadık”, diyerek kendince algı üzerine algı yapanlar, “Benim hayatım, CHP zihniyeti ile mücadele ile geçti” diyerek parti kuranlar ve CHP ile asla ittifak yapmayacaklarını iddia edenler, etik siyasetin içine ettiler..

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