Erdem İnan: Müşterilerimize daha iyi bir keşif deneyimi sunuyoruz

Tedarik zinciri süreçleriyle envanterleri optimize etmek, teslimat rotalarını minimize etmek ve sınır ötesi operasyonlarda gönderileri konsolide etmek için de yapay zeka uygulamalarından yararlandıkları bilgisini paylaşan İnan, bu uygulamaların tedarik zinciri maliyetlerini azaltmakla beraber karbon ayak izlerini de en aza indirgediği ve süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirdiğini aktardı. İş süreçlerinde kullandıkları yapay zeka uygulamalarının aynı zamanda müşteri deneyimini üst seviyeye çıkarmalarına da olanak tanıdığını ifade eden İnan, “Bu uygulamalarla ürün görsellerinin benzerliğini kullanarak müşterilerimize ürün önerilerinde bulunuyor, yabancı dilde, müşteri ve temsilci arasındaki yazılı sohbetlerin gerçek zamanlı çevirisini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bilgisayarlı görü ve doğal dil işleme teknikleri sayesinde kataloğumuzdaki ürün görselleri, isimleri, özellikleri gibi bilgileri işleyerek benzer veya birebir aynı olan ürünleri tespit ediyoruz. Böylece farklı satıcılar tarafından satılan aynı ürünleri tek bir ürün detay sayfasından erişilebilir hale getiriyor, müşterilerimize daha iyi bir keşif deneyimi sunuyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

Platformlar daha kolay keşfedilebilir hale gelecek

Üretici yapay zeka uygulamalarının katalog kalitesinin artırılması, operasyonel süreçlerin otomasyonu ve müşteri hizmetleri süreçlerindeki deneyimin iyileştirilmesi konularında daha fazla kullanılmasını amaçladıklarına dikkati çeken İnan, ürünlerin yapısal olmayan verilerinden daha fazla faydalanarak, platformlarını müşterileri için daha kolay keşfedilebilir ve kullanımı kolay bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.