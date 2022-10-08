Erdem Baş Türkiye'de kazandı, ABD'de harcıyor! Bir de utanmadan ülkesini karalıyor

Ülkesini havalimanında kaydettiği videoda, "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı" sözleri ile terk eden ve gittiği günden beri kaydettiği videolarla ABD-Türkiye kıyaslaması yapıp kendince ekonomi anlatmaya çalışan Erdem Baş, şimdi de ABD'deki ev kiraları üzerinden ülkesini hedef aldı.

Bulunduğu New Jersey eyaletinde ev kiraladığını söyleyen Baş, iş ABD'ye gelince kira fiyatlarının pandemi sebebi ile yükseldiğini savunarak, "Burada ev kiraları 4 bin dolardan başlıyor. Pandemi sebebi ile zamlanmış." dedi.

Baş, ABD'deki kira fiyatlarını anlatırken, "beyaz eşya" güzellemesi yaptı.

"Biz evlenirken hani beyaz eşya alıyoruz ya, burada öyle bir durum yok. Beyaz eşyalar ev fiyatına dahil." diyen Baş, kaydettiği son video ile de sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.