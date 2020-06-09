Erdek’te son 3 ayda 2 milyon 701 bin lira yardım parası dağıtıldı

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı içerisinde toplam 2 milyon 701 bin 289 lira nakdi ve ayni yardım yapıldığını açıkladı.

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından korona virüs salgını nedeniyle maddi zorluk yaşayan ailelere, yardım programları ve vakfın öz kaynaklarından nakdi yardımda bulunuldu. PTT aracılığı ile Erdek genelinde bin 516 muhtaç haneye toplam 1 milyon 516 bin lira ödeme, PTT personeli, jandarma, polis, bekçiler eşliğinde vatandaşlara adreslerinde teslim edildi.

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mart, Mayıs aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım türü ve miktarlarını "Pandemi sosyal destek yardımı bin 516 haneye toplam 1 milyon 516 bin lira, diğer aile yardımları 198 haneye toplam 48 bin 850 lira, nakdi gıda yardımı 1.098 haneye 223 bin lira, şartlı sağlık yardımı 138 kişiye toplam 14.305 lira, şartlı gebelik yardımı 7 kişiye toplam 465 lira, muhtar asker ailesi yardımı 1 kişiye bin 225 lira, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım 65 haneye 50 bin 250 lira, engelli yakını aylığı 7 haneye toplam 12 bin 890 lira, engelli aylığı 123 haneye toplam 244 bin 670, yaşlı aylığı 203 haneye toplam 447 bin 348, elektrik tüketim desteği 314 haneye toplam 56 bin 986 lira, ilaç katılım payı 23 haneye toplam 4 bin 25 lira, öksüz yetim yardımı 8 haneye toplam 2 bin 600 lira, diğer sağlık yardımı 11 haneye toplam 3 bin 900 lira, gıda paket yardımı 800 haneye 44 bin lira, diğer aile yardımları 198 haneye toplam 48 bin 850 lira olmak üzere 4 bin 710 haneye toplam 2 milyon 701 bin 289 lira” olarak açıklandı.