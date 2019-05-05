Erdek’te küçük sporcular yarıştı

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü, Erdek Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen “3. Küçükler Atletizm Festivali” yapıldı.

Erdek’te 195 sporcunun katılımıyla düzenlenen “3. Küçükler Atletizm Festivali”nde renkli görüntüler vardı. Ana sınıfı, İlkokul 1-2-3 ve 4. sınıflar ile Ortaokul 5 ve 6. sınıfları kapsayan yarışmalar; Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü, Erdek Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirildi. Yarışmalar 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010 ve 2007-2008 olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Her yaş grubuna uygun olarak yapılan ferdi kısa mesafe 40 Metre ve 60 Metre yarışmalarının devamında her okul, kurduğu takımlarla 4x50 Metre bayrak yarışmasında kıyasıya bir mücadele içine girdiler.

Yarışma bitiminde dereceye giren sporculara madalyaları verildikten sonra, Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yarışma alanında bulunan herkese dondurma ikramında bulunuldu.

Atletizm Festivali hakkında açıklama yapan Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, Türk sporuna ciddi anlamda emek vererek, ilçemize kazandırdığı sayısız şampiyonluklara ve milli sporculara sahip olan Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Niyazi Gülhan’da “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz minik sporculara yönelik olan atletizm festivalini güzel bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Halk Eğitim Merkezi ile yıllardır güzel bir uyum içerisinde çalışmaktayız. Son olarak herkesin kendi sağlığı için spor yapmasını öneriyorum” dedi.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, Erdek Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, 18 Eylül Ortaokulu Müdürü Cumhur Duru, okullardan gelen idareci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler büyük bir heyecanla yarışmaları izlediler.