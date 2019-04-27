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Erdek’te geri dönüşüm sergisi

Erdek’te Öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı, “Sıfır atık ve geri dönüşüm” sergisi açıldı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 15:15
Erdek’te geri dönüşüm sergisi

Erdek’te Öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı, “Sıfır atık ve geri dönüşüm” sergisi açıldı.


18 Eylül Ortaokulu bahçesinde açılan sergide, Erdek’in kırsal Karşıyaka ve Çakıl mahallelerinin dışında, Erdek sınırları içindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından atık maddelerin değerlendirilmesiyle yapılan çeşitli tasarımlar yer alıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde organize edilen atık maddelerin değerlendirilerek, geri dönüşüme kazandırılması projesi ile ilgili olarak konuşan 18 Eylül Ortaokulu Müdürü Cumhur Duru, “Biz, bu sergiye ev sahipliği yapıyoruz” dedi.


Proje kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sanatsal çalışmaların yer aldığı serginin açılışını Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz yaptı.


Açılış kurdelesinin de daha önce kullanıldığı gözlenirken, Kaymakam Ekrem Çalık, bunu kesmeyerek, bağlı olduğu yerden çözülerek, daha sonra yeniden kullanılmasını istedi.Çalık, Türk toplumu olarak israftan sakınmamız gerektiğine dikkati çekerek, “Atıklarımızı, geri dönüşüm yoluyla yeniden ekonomimize kazandırmalıyız. Kullandığımız her şeyi, geri dönüşüm yoluyla ekonomimize yeniden kazandırma imkanı vardır. Geleceğe bırakacağımız mirasımız atık olmamalıdır” diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz de konuşmasında, serginin amacının atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizerek, “Vatandaşlarımızı da bu sergiyi görmelerini öneriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 15:15
  1. sergi
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