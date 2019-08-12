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Erdek turizmi bu sene keyifsiz

Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Özlem Sarı, Erdek’te turizm sezonunun bu yıl pek parlak olmadığını söyledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56
Erdek turizmi bu sene keyifsiz

Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Özlem Sarı, Erdek’te turizm sezonunun bu yıl pek parlak olmadığını söyledi.


Erdek’te ki turizm sezonunu değerlendiren ETO Başkanı Özlem Sarı Erdek’te turizm sezonunun bu sene pek parlak geçmediğini ifade etti. ETO Başkanı Özlem Sarı, şöyle devam etti "Bildiğiniz gibi bu turizm sezonunun öncesi Ramazan Bayramı’na denk gelmişti. Yoğun geçen bir bayram tatili turizmi Erdek için motivasyon olmuştu. Ancak daha sonra Erdek turizmi canlılığını yitirdi. Şimdi Kurban Bayramı tatili girdi. Dilerim Erdek için bu bayram tatili de hareketli geçer. Ama şu gerçeğin de altını çizmek gerekir ki, ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşlarımız için tatil yapmak artık lüks duruma geldi. Kısacası Erdek için turizm sezonu doyurucu geçmiyor. Dilerim, Erdek’te yaşayanlar için kış çok zor geçmez. Yine de Erdek’in içinde bulunduğu eşsiz coğrafi konum nedeniyle Allah’a şükretmemiz gerekir”dedi.


Erdek turizm sektörünün ardından tarım sektörüyle de ilgili görüşlerini dile getiren Sarı, Ballıpınar Mahallesi olmak üzere kısmen de Doğanlar ve Ormanlı mahallelerinde üretilen, “balık soğanı” olarak da bilinen “mor soğan”ın kalitesinin her geçen gün yükseldiğinin altını çizdi. Sarı sözlerini şöyle sürdürdü "Bildiğiniz gibi, 5 yıl kadar önce, odamızın organizasyonu sonucunda 9 kadından oluşan ‘Bereketli Eller Kooperatifi’ni oluşturmuştuk. Uzun bir uğraş sonucunda da mor soğana ‘coğrafi işaret’ almıştık. Mor soğan, Kapıdağ dahil dünyada sadece üç ülkede üretiliyor. Bu çabalarımız öncesinde Kapıdağ’da mor soğan üretimi, fiyatların düşüklüğü nedeniyle katma değeri ortadan kalkmış, neredeyse yok olma noktasına gelmiş ve bu üretimi yalnızca Ballıpınar yapıyordu. Kooperatifimizin doğru çalışması sonucu mor soğanın kilosu 700 kuruştan bugün 3 liraya kadar yükseldi. Halen ağırlıklı olarak Ballıpınar olmak üzere az da olsa Doğanlar ve Ormanlı’da, yaklaşık 660 dönümlük alanda mor soğan ekiliyor. Bu yıl ekim alanlarınızda % 10-15’lik bir artış da oldu. Mor soğanın hem ekim alanı, hem de başta tohumlukları olmak üzere kalitesi arttı.” dedi.


Mor soğanı daha fazla muhafaza edebilmek için de çalışmalar yaptıklarının da altını çizen Sarı, “Mor soğanın hava sirkülasyonuyla bozulmaması için Ballıpınar ve Erdek merkezde depolar oluşturduk. Böylece gelecekte mor soğanın 12 ay boyunca satışını sağlamak istiyoruz. Şu ana dek 200 ton civarında mor soğan satışı gerçekleşti. Anlaşmalı market zincirlerimiz aracılığıyla bu sezon sonunda satışların 850 tonu bulacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.


Halen Erdek merkezde oturanların yüzde 54’ü, kırsal mahallelerde yaşayanların yüzde 90’ının geçimlerini tarım sektöründen karşıladığını vurgulayan Sarı, “Daha önce Kanada’ya mor soğan ihracatımız olmuştu. Şimdi de İsveç’e ihracata hazırlanıyoruz. İlk etapta bu ülkeye 250 tonluk ihracat yapılacak. Mor soğanın geleceğinin daha da parlak olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56
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