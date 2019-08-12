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Erdek-Bandırma karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Erdek Bandırma arasındaki yolun onarımı tamamlanarak yeniden ulaşıma açıldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56
Erdek-Bandırma karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Erdek Bandırma arasındaki yolun onarımı tamamlanarak yeniden ulaşıma açıldı.Yolun darlığı nedeniyle trafik kazası konusunda büyük risk taşıyan eski yol araç sayısının azalmasıyla birlikte rahatladı.


Yapım çalışmaları aylardır süren Erdek-Bandırma karayolunun onarımının tamamlanarak yeniden trafiğe açılması en çok iki ilçe arasında, eski yol üzerinden sefer yapan Erdek minibüs ve midibüs şoförlerini sevindirdi. Hatta görev yapan şoförler yapım çalışmaları sürerken tüm ulaşımın çok dar olan eski yoldan sağlandığına dikkat çekerek “Bu yoldan tırlar ve kamyonlar da geçtiğinden ulaşım çok zor olarak gerçekleşiyordu. Bilhassa geceleri tırlar ve kamyonlar büyük tehlike yaratıyordu. Kullandığımız araçlarımızın aynaları sık sık kırılıyordu. Neyse ki, bu süre içinde sadece mermer taşıyan bir tırın devrilmesi dışında ciddi bir kaza yaşanmadı. En büyük tesellimiz de bu oldu. Neyse ki yeni yolun açılmasıyla birlikte bizim de çalıştığımız eski yol trafik açısından çok rahatladı”şeklinde görüş bildirdiler.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56
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