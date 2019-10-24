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Erdal Aksünger “PYD terör örgütü değildir” diyerek şehitlerin kemiklerini sızlattı

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’deki terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD-YGP’ye temizledikten sonra bu kez de ABD’nin binlerce silah yardımında bulunduğu ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istemesi üzerine Barış Pınarı Harekatı yaptı. Mehmetçik, PKK-PYD-YPG’ye karşı büyük başarı elde ederken hem ABD hem de Rusya Türkiye ile mutabakat yapmak zorunda kaldı. Türkiye Suriye’deki operasyonlarla terör koridorunu engellerken bir yandan da sahadaki başarısını masada da perçinledi. Ancak Türkiye’nin Suriye’deki başarısını CHP bir türlü hazmedemiyor. Terör örgütü PKK-PYD’ye yönelik başta Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok CHP’li isim tarafından terör örgütü olmadığı açıklaması gelmişti. Terör seviciliğine bu kez de CHP eski milletvekili Erdal Aksünger katıldı. Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diyerek büyük bir skandala imza attı.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:52
Erdal Aksünger “PYD terör örgütü değildir” diyerek şehitlerin kemiklerini sızlattı

Türkiye Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’deki terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD-YGP’ye temizledikten sonra bu kez de ABD’nin binlerce silah yardımında bulunduğu ve Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak istemesi üzerine Barış Pınarı Harekatı yaptı. Mehmetçik, PKK-PYD-YPG’ye karşı büyük başarı elde ederken hem ABD hem de Rusya Türkiye ile mutabakat yapmak zorunda kaldı. Türkiye Suriye’deki operasyonlarla terör koridorunu engellerken bir yandan da sahadaki başarısını masada da perçinledi. Ancak Türkiye’nin Suriye’deki başarısını CHP bir türlü hazmedemiyor. Terör örgütü PKK-PYD’ye yönelik başta Kılıçdaroğlu olmak üzere pek çok CHP’li isim tarafından terör örgütü olmadığı açıklaması gelmişti. Terör seviciliğine bu kez de CHP eski milletvekili Erdal Aksünger katıldı. Aksünger, ''PYD benim gözümde terör örgütü değildir'' diyerek büyük bir skandala imza attı.

CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı. Programın moderatörü Ahmet Hakan'ın açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü?" sorusuna Aksünger, "PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" cevabını verdi. Aksünger'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kılıçdaroğlu: Bizim için YPG terör örgütü değildir

Kılıçdaroğlu da aynısını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında kendisine "PYD terör örgütü müdür" diye soruyor. 

Kaftancıoğlu bu soruya ilişkin yaklaşık 2 dakika boyunca sürekli bir şeyler söyledi ama PYD'nin terör örgütü olduğunu söyleyememişti.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:52
  1. İstanbul
  2. Erdal Aksünger “PYD terör örgütü değildir”
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