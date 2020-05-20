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Ercüment Ovalı'ya sert tepki

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, yaptığı skandal açıklamanın ardından gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattığı belirtilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:29:00 - 2020-05-20 13:30:22
Ercüment Ovalı'ya sert tepki

Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı 19 Mayıs'ta aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisini eleştirenlere "ak ve kara troller" diyerek bir skandala daha imza atmıştı. Ovalı'nın, gelen tepkilerin ardından ise Twitter hesabını kapattığı bildirildi.

Ovalı'ya tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"50 gün milletin umutlarını sömürdü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı dolaylı yollardan hedef aldı.. Zaten tedavide kullanılan ilaçları kendi keşfi gibi salladı.. 23 Nisan şovu daha unutulmadan, son kazığını da 19 Mayıs’ta atıp hesabı kapattı.. Hepiniz mi Yılmaz Özdil’siniz be?"

İşte Alan'ın o tweeti:

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