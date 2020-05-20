Ercüment Ovalı gelen tepkilerin ardından bakın ne yaptı!
Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Prof. Dr. Ercüment Ovalı 19 Mayıs'ta aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, kendisini eleştirenlere "ak ve kara troller" diyerek bir skandala daha imza atmıştı. Ovalı'nın, gelen tepkilerin ardından ise Twitter hesabını kapattığı bildirildi.
Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Ercüment Ovalı, aşı çalışmalarına ilişkin ötekileştirici bir açıklamada bulundu.
Ercüment Ovalı'nın, gelen tepkilerin ardından ise Twitter hesabını kapattığı bildirildi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ovalı, “troll” kelimesini kullanarak kendisini eleştirenlere yüklenmiş, ötekileştirici açıklaması sebebiyle büyük tepki toplamıştı.
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