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Aktüel

Erciyes'te zirve tırmanışında mahsur kalan dağcıyı JAK kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:55:24 -
Erciyes'te zirve tırmanışında mahsur kalan dağcıyı JAK kurtardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan dağcı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.

Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı yapan A.S.G, yüksek irtifa sebebiyle rahatsızlanıp yürüyemeyince JAK'a mahsur kaldığını bildirdi.

JAK timi tarafından zirve tırmanış rotalarından "sol kulvar" girişinde bulunan dağcı, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

A.S.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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