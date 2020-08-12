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Aktüel

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Süper Lig ekiplerini ağırlamaya hazır

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:55:49 -
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Süper Lig ekiplerini ağırlamaya hazır

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin 20 Ağustos'tan itibaren başta Süper Lig ekipleri olmak üzere yurt dışından da takımları ağırlamaya başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes'te yapımı tamamlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bilimsel çalışmalar ışığında 1860 metre rakımda konuşlandırılan merkezdeki çim sahaları inceleyen ve ilk top vuruşunu yapan Başkan Büyükkılıç, Erciyes için çok önemli ve stratejik bir yatırım olan merkezin tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Büyükkılıç, kamp merkezi sayesinde Erciyes Dağı'ndan 12 ay yararlanılacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Erciyes Master Planı çerçevesinde planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mizde yapımı tamamlanan 2 saha dışında 6 saha daha yapıyoruz. Ayrıca kapalı spor salonunun yapım talimatını da verdik. Bu salon olimpik nitelikte olacak. Burası 1800-2000 rakımda. Erciyes bizi bağrına basıyor. Sağlıklı olmak istiyorsanız, kamp yapmak istiyorsanız, buyurun gelin."

Katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına da teşekkür eden Büyükkılıç, "Onlar da bizden desteklerini esirgemiyorlar. Buradan büyük takımların yararlanması ve şehrimizin kazanım sağlaması önemli." ifadesini kullandı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde FIFA standartlarında 2 çim saha yer alıyor. Dağın 1860 metre yüksekliğinde bulunan sahalarda canlı yayın platformu, paratonerler, yedek kulübeleri gibi tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Dört futbol takımına aynı anda hizmet verecek şekilde tasarlanan merkezde, şok havuzları ve 200 metrekare büyüklüğünde fitness salonu da bulunuyor.


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