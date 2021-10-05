Erciyes Üniversitesi'ne TURKOVAC ödülü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen TURKOVAC, Yükseköğretim Kurulu tarafından Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 'Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakanlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın yanı sıra üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile akademisyenler katıldı. Düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın konuşmalarının ardından Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri verildi. Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri kapsamında ERÜ COVID-19'a karşı inaktif aşının geliştirilmesi ve insan faz çalışmalarının yürütülmesi projesi ile 2021 Yılı Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti