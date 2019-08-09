Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu odyometri, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ameliyathane hizmetleri ve Adalet Meslek Yüksekokulu adalet programı bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Erciyes Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Erciyes Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. İlan olunur.

İlan Tarihi: 09/08/2019

Son Başvuru Tarihi: 23/08/2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 29/08/2019

Sınav Giriş Tarihi: 04/09/2019

Sonuçların Açıklanacağı Tarih: 09/09/2019

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